Medienmitteilung 18. Mai 2018, 07.00 Uhr

Bell Food Group AG veröffentlicht provisorisches Endergebnis zum öffentlichen Kaufangebot für Hügli Holding Aktiengesellschaft

Die Bell Food Group AG hat heute die provisorische Meldung des Endergebnisses zu ihrem öffentlichen Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Inhaberaktien der Hügli Holding Aktiengesellschaft publiziert.

Die provisorische Meldung des Endergebnisses sowie weitere Publikationen im Zusammenhang mit dem Angebot sind auf www.bellfoodgroup.com/publictenderoffer (http://www.bellfoodgroup.com/publictenderoffer)abrufbar.

Andreas Seibold, CFO, Tel. +41 71 447 22 50, andreas.seibold@huegli.com

Hügli - Kulinarik.Kreativität. Schnelligkeit.

Die seit 2018 zur Bell Food Group gehörende Hügli wurde 1935 in der Schweiz gegründet und ist heute eines der führenden europäischen Lebensmittelunternehmen im Bereich der Entwicklung, der Produktion und des Marketings von Trockenmischprodukten im Convenience-Segment wie Suppen, Saucen, Bouillons, Fertiggerichten, Desserts, funktionalen Nahrungsmitteln sowie Feinkost-Spezialitäten. Hügli beliefert die Küchen der professionellen Ausserhausverpflegung (Food Service), stellt Produkte für Markenunternehmen und den Lebensmitteleinzelhandel her (Customer Solutions), ist mit geschmacksgebenden Halbfabrikaten Geschäftspartner von Lebensmittelproduzenten (Food Ingredients) und vertreibt eigene Marken, vorwiegend in Bio-Qualität, an Konsumenten (Consumer Brands). Über 1'500 Mitarbeitende in 11 Ländern verbinden Hügli direkt mit seinen Kunden und erzielen einen Jahresumsatz von über CHF 380 Mio.