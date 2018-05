FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Für den Dax zeichnen sich am Freitag nach seinem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 128 Punkte und damit 0,10 Prozent über dem Vortagesschluss.

Am Donnerstag hatte die seit Anfang April laufende Erholung des Dax Fahrt aufgenommen, nachdem er sich zuvor an den 13 000 Punkten festgebissen hatte. Ob der Ausbruch nach oben nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen. Während etwa der zuletzt schwächere Euro Rückenwind verliehen hatte, behalten Investoren die jüngst gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt im Auge. Zudem schwelt der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Europa weiter und in Italien geht das Ringen um eine neue Regierung weiter.

USA: - VERLUSTE - Der US-Aktienmarkt hat einen wechselhaften Handel am Donnerstag im Minus beendet. Nach schwachem Start und zwischenzeitlichem Dreh ins Plus gab der Leitindex Dow Jones Industrial am Ende um 0,22 Prozent auf 24 713,98 Punkte nach. Er stand damit wieder unter den 24 719 Punkten, mit denen er in das neue Jahr gestartet war. Um dieses Niveau pendelt er nun schon einige Tage.

ASIEN: - GEMISCHT - In Fernost tendieren die Märkte am Freitag uneinheitlich. Japans Börsen sind zur Stunde leicht im Plus, die in Hongkong ebenfalls, und die in China tendieren wenig verändert.

DAX 13.114,61 0,91%

XDAX 13.111,03 0,71%

EuroSTOXX 50 3.592,18 0,82%

Stoxx50 3.167,93 0,55%

DJIA 24.713,98 -0,22%

S&P 500 2.720,13 -0,09%

NASDAQ 100 6.901,63 -0,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,82 -0,17%

Bund-Future Settlement 157,87 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1806 0,10%

USD/Yen 110,90 0,12%

Euro/Yen 130,94 0,24%

ROHÖL:

Brent 79,45 +0,15 USD

WTI 71,57 +0,08 USD

