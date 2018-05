Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen von 88 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Zahlenwerk des Handelskonzerns sei gemischt aber ohne Überraschungen ausgefallen, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2018 passte er seine Gewinnschätzung je Aktie leicht nach oben an, für 2019 blieb sie aber unverändert./tih/he Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2018-05-17/23:33

ISIN: US9311421039