Der Dax steht am Freitag vor einem ruhigen Wochenschluss. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart kaum unverändert. Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer nach mehreren erfolglosen Anläufen an den Tagen zuvor mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 13.114 Zählern wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten...

