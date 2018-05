Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 77 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Zeiten von Umbrüchen und strukturellen Sorgen mit Blick auf verschiedene Konzerne der Werbe- und Medienbranche sei er weiter positiv gestimmt für europäische Außenwerbeunternehmen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sowohl Ströer als auch JCDecaux seien gut aufgestellt, doch ziehe er rein aus Bewertungsgründen Ströer vor./ck/jha/

Datum der Analyse: 18.05.2018

ISIN DE0007493991

AXC0059 2018-05-18/08:13