Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE von 209 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Jahreszielen in Reichweite könnten sich die Anleger bereits auf die nächsten Initiativen und damit den Investorentag im November konzentrieren, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von der Investmentgesellschaft Pimco könne allerdings bei weiter steigender Zinsen noch Gegenwind kommen./ag/jha/ Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-05-18/08:26

ISIN: DE0008404005