Der Schweizer Pharmakonzern Roche will im hochinteressanten Bereich der Digitalisierung in Zukunft ganz vorne dabei sein. Der Konzernchef Severin Schwan erklärte am Donnerstag in Frankfurt: "Wir hoffen, dass wir hier eine Vorreiterrolle einnehmen können." Die Digitalisierung bedeute für die Branche eine echte Revolution, mit der sich in Zukunft sicherlich die Medikamentenentwicklung beschleunigen lasse. "Noch sind wir aber ganz am Anfang." Der Konzern werde weiter in dieses Feld investieren, fügte Schwan hinzu.

