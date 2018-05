Mit dem kräftigen Zugewinn des Donnerstags verließ der DAX seine kurzfristige Konsolidierungszone um 13.000 Punkte. Angesichts der heute anstehenden Abrechnung von Index-Optionen an der Terminbörse hätte es nicht überraschen dürfen, wäre der DAX an einem so typischen Abrechnungslevel wie der runden 13.000 vorerst hängen geblieben und hätte ggf. erst in der kommenden Woche wieder Fahrt aufgenommen.

