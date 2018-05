Der Möbelhändler will bei seinem IPO 150 bis 200 Mio. Euro einsammeln. Das Geld soll zur Finanzierung des Wachstums dienen. Einen Termin für den Börsengang nannte Home24 nicht, doch in der Regel vergehen zwischen offizieller Ankündigung und Erstnotiz rund vier Wochen. Home24 schreibt bislang noch Verluste. Beim Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) will das Unternehmen innerhalb von 18 Monaten die Gewinnschwelle erreichen. Home24 hat 1.000 Mitarbeiter und ist in sieben europäischen Ländern sowie Brasilien aktiv.



Sollte Home24 den Sprung aufs Parkett schaffen, wäre es nach dem Essenslieferdienst Delivery Hero und dem Kochboxen-Versender Hellofresh das dritte Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet an der Börse. Begleitet wird der Börsengang von Berenberg, Citigroup, und Goldman Sachs. Just nice to know: Die Altaktionäre um Rocket Internet werden keine Anteile auf den Markt werfen. Der Investor hält 41 % an dem Möbelhändler, der schwedische Risikokapitalgeber Kinnevik 17 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info