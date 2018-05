Die Commerzbank hat Airbus mit "Buy" und einem Kursziel von 125 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Airbus habe die Flughöhe längst noch nicht erreicht, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem aufgrund steigender Auslieferungen von Flugzeugen für die Zivilluftfahrt und des allmählich profitablen A350-Programms prognostiziert der Experte bis 2023 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von im Schnitt 15 Prozent jährlich. Im Aktienkurs erscheine dies noch nicht eingepreist./ajx/ag

Datum der Analyse: 18.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0000235190

AXC0069 2018-05-18/08:54