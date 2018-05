Vor drei Wochen waren die Öllagerbestände in den USA überraschend deutlich um über sechs Millionen Barrel gestiegen. Sie sehen am Chart der Ölsorte Brent Crude, dass das die bullischen Trader nicht besonders irritiert hatte. Und es blieb ohnehin vorerst ein Ausreißer, denn die Bestände in den USA sind in den darauffolgenden zwei Wochen wieder gesunken.

