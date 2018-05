Celgene (WKN:881244) begann das Jahr mit einem soliden ersten Quartal, was das Management veranlasste, seine Prognose für 2018 bereits anzuheben. Celgenes Ergebnisse: Die nackten Zahlen Kennzahl Q1 2018 Q1 2017 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 3,54 Milliarden USD 2,96 Milliarden USD 19 % Ergebnis der Betriebstätigkeit 218 Millionen USD 1,113 Millionen USD (80 %) Gewinn pro Aktie (EPS) 1,10 USD 1,15 USD (4 %) Bereinigter Gewinn pro Aktie 2,05 USD 1,67 USD 23 % Datenquelle: Celgene. Was ist mit Celgene in diesem Quartal passiert? Die GAAP-Ertrags- und Gewinnzahlen waren ungünstig, da die Übernahmen das Betriebsergebnis und die neuen Rechnungslegungsstandards beeinflussten, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...