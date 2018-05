Wien - Der Markt ist in diesen Tagen reichlich mit politischen Newsflow versorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Themen würden von Handelskonflikten, Iran Abkommen, Nord-Korea bis hin zur Regierungsbildung in Italien reichen. Heute wolle die EU ein Abwehrgesetz reaktivieren, dass US-Sanktionen gegen EU-Unternehmen aushebeln solle, die Handel mit dem Iran betreiben würden.

