FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im frühen Handel leicht nach oben. Auch wenn die mittelfristig leicht überkaufte technische Lage weiterhin nicht abgearbeitet ist, arbeitet der Future nach Aussage der technischen Analysten der Commerzbank am Verlassen der trendbestätigenden Mini-Konsolidierung. Damit stehe eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends an.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 10 auf 13.123,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.134,5 und das Tagestief bei 13.111 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.682 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2018 02:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.