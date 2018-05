Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Paris (pts011/18.05.2018/08:50) - Vereinfachte Einführung von Cloud-Services für Kunden weltweit: Die ALE Holding https://www.al-enterprise.com , ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Frankreich, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der österreichischen Sipwise GmbH erworben. Die heimische Start-Up Szene ist um eine weitere Erfolgsgeschichte reicher. Sipwise, eine der frühen Beteiligungen in der Sparte "Deeptech" von Speedinvest und tecnet equity wird vom Technologieanbieter Alcatel-Lucent Enterprise übernommen. Sipwise entwickelt von Brunn am Gebirge in Niederösterreich aus essenzielle Cloud-Kommunikationslösungen und -infrastruktur für Telekommunikationsdienstleister weltweit. Über die Details zur Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Das Team rund um die Gründer Daniel Tiefnig, Atilla Ceylan und Andreas Granig verzeichnet aktuell über 60 Kunden in 20 Ländern und bedient 4 Millionen angeschlossene Benutzer. Sipwise wird weiterhin unter seinem eigenen Namen firmieren und gemeinsame Lösungen selbständig vermarkten. Gemeinsamer Weg zum Erfolg Speedinvest und tecnet equity investierten Ende 2011 im Rahmen einer Seed-Runde das Unternehmen und unterstützten das Team beim Aufbau des Unternehmens sowie der strategischen Entwicklung. Die beiden Fonds begleiteten das Startup seither über mehrere Finanzierungsrunden hinweg in der Entwicklung des Teams, Produkts sowie der Internationalisierung. Im Rahmen der Transaktion verkaufen sie nun 100% ihrer Anteile an ALE. Werner Zahnt, Partner bei Speedinvest, bemerkt dazu: "Es ist für uns eine große Freude, zu sehen, wie eine Technologie aus Österreich zu einem zentralen Baustein der Zukunft komplexer Softwareentwicklungen wird. Für Speedinvest bedeutet dies eine enorme Bestätigung unseres Fokus auf technologieorientierte B2B-Modelle und unserer erfolgreichen Deeptech-Strategie. "Wir freuen uns sehr, dass unser frühes Vertrauen in das Unternehmen Sipwise nun Früchte trägt und das kompetente Team und deren eigenentwickelte Technologie nun die ALE-Gruppe verstärkt. Dies bestätigt unseren Weg als Deeptech Investor in Österreich", betont Doris Agneter, Geschäftsführerin tecnet equity. Bündelung der Kompetenzen Mit der Akquisition erweitern beide Unternehmen ihr Produktportfolio: Die Lösungen von Sipwise ermöglichen es Telekommunikationsanbietern, skalierbare Services auf Basis von Open Source Software und einer umfangreichen API-Bibliothek bereitzustellen. "Die Marktanforderungen verändern sich: Gerade Unternehmenskunden erwarten immer häufiger Kommunikations- und Kollaborationslösungen, die über mehrere Geräte und Netzwerke hinweg im Verbund funktionieren", erklärt Nicolas Brunel, Executive Vice President Communication and Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise. "Gemeinsam mit Sipwise können wir uns einzigartig positionieren und den Marktanforderungen heute und in Zukunft gerecht werden." Sipwise wird von der weltweiten Präsenz und den Vertriebsstrukturen von ALE profitieren. "Mit dem Zusammenschluss vereinen wir das Beste aus beiden Welten", so Daniel Tiefnig, CEO der Sipwise GmbH. "Unsere Kunden haben Vorteile durch ein gemeinsames Produktportfolio, und wir haben die Möglichkeit, unsere Enterprise Cloud Communication Services künftig auf einer wirklich globalen Ebene aufzubauen. Ich freue mich darauf, diesen Schritt gemeinsam mit unseren Kunden und ALE zu gehen." Speedinvest Speedinvest ist ein paneuropäischer Seedstage Investment Fonds mit 120 Millionen Euro under Management. Der Investitionsfokus liegt auf Projekten aus den Bereichen Fintech/Insurtech, Deeptech, Marktplätzen und Consumertech. Neben Cash-Investments nutzt Speedinvest sein Netzwerk und Know-How, um Startups operativ zu unterstützen. Vom Standort Silicon Valley aus supported Speedinvest sein Portfolio beim Markteintritt in die USA. Weitere Informationen: http://www.speedinvest.com tecnet equity tecnet equity ist mit einem Fondsvolumen von rund 50 Mio. Euro einer der führenden Eigenkapitalgeber für Frühphaseninvestments in Österreich. tecnet finanziert junge Technologieunternehmen und Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen durch Venture Capital. Die Unterstützung geht weit über das finanzielle Investment hinaus. Mit persönlichem Engagement, einem internationalen Netzwerk und langjähriger Erfahrung unterstützt tecnet Unternehmen, um diese erfolgreich zu machen. Als klassischer Early-stage-Investor ist tecnet seit vielen Jahren ein aktiver Teil der österreichischen Startup-Szene. Kontakt Speedinvest Nina Wöss nina@speedinvest.com +43 660 7725445 Kontakt tecnet equity Jürgen Milde-Ennöckl ennoeckl@tecnet.at +43 676 83086306 (Ende) Aussender: tecnet equity Ansprechpartner: Jürgen Milde-Ennöckl Tel.: +43 676 83086306 E-Mail: ennoeckl@tecnet.at Website: www.tecnet.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180518011

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2018 02:50 ET (06:50 GMT)