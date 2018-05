FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Kursrückgang zum Start in die Woche zeigt sich der Bund-Future nahe der Marke von 158 Prozent stabil. Am Anleihemarkt wird vor allem die Entwicklung in Italien verfolgt, nachdem sich der Spread zwischen zehnjährigen italienischen Papieren und den Bundesanleihen jüngst bei 150 Basispunkten eingependelt hat. Nach Aussage der Marktstrategen der BayernLB haben sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord bis Montag Zeit gegeben um abschließend zu klären, ob eine Regierung gebildet wird. Es werde zunächst noch die Regionalwahl in Valle d'Aosta am Sonntag abgewartet.

Sollte es zu einer Regierungsbildung kommen, rechnen die Anleihestrategen der BayernLB mit weiteren Spreads in Italien, auch wenn der umstrittene Passus zu einem EZB-Schuldenerlass nicht in den Regierungsvertrag aufgenommen wird.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 157,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 157,99 Prozent und das Tagestief bei 157,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.258 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt sechs Ticks auf 130,83 Prozent.

