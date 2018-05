Paris - Seit dem Ende einer steilen Kaufwelle Ende Januar fiel der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) an die Unterstützungszone um 16,26 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Die Marke sei zwar regelmäßig unterschritten worden, doch kurz vor der Haltemarke bei 16,01 USD seien in den vergangenen Wochen verlässlich die Käufer in den Wert zurückgekommen.

