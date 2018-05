Aschheim (München) (ots) -



Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, launcht heute sein neues IoT-Regal. Der Showcase kombiniert IoT-Technologien mit biometrischer Gesichtserkennung und ermöglicht so Einblicke in ein nahtloses, rein auf biometrische Daten gestütztes Einkaufs- und Zahlungserlebnis.



Jörn Leogrande, Executive Vice President Wirecard Labs, kommentiert: "Das rasante Tempo des technologischen Fortschritts im Bereich des Internet of Things (IoT) zeigt, dass der Einzelhandel in den kommenden Jahren einen massiven digitalen Wandel erleben wird. Wir bei Wirecard wollen die Zukunft des Handels aktiv mitgestalten, indem wir stets innovative Finanztechnologien entwickeln. Biometrische Zahlungskonzepte spielen aus unserer Vision eine zentrale Rolle im Einzelhandel von morgen."



Mit der neuen Lösung wird die klassische Customer Journey digital neu definiert: Um einzukaufen und Artikel in ihren Warenkorb zu legen, brauchen Shopper sich nur vor das Regal zu stellen, ihr Gesicht vom biometrischen Erkennungssystem identifizieren zu lassen und die gewünschten Produkte auszuwählen - das Regal erkennt automatisch, welche Produkte entnommen wurden. Die Änderungen im virtuellen Warenkorb sowie der Zahlungsprozess werden in Echtzeit auf dem Screen über dem IoT-Regal angezeigt.



Immerhin ist die Einstellung der Europäer gegenüber biometrischen Zahlungsmethoden bemerkenswert positiv: 2016 gaben rund 53 Prozent von 14.000 befragten Personen an, dass sie Fingerabdruckscans für die sicherste aller Optionen halten und diese als Zahlungsmethode bevorzugen würden. Weitere 29 Prozent halten eine Kombination aus traditioneller PIN-Eingabe und einigen neuen biometrischen Elementen für die sicherste und schnellste Bezahloption der Zukunft.



Wirecards IoT-Lösung ist für den Einsatz in diversen Einzelhandelssektoren geeignet und bietet den Kunden nahtlose, digitale Shopping-Erlebnisse durch biometrische Zahlungstechnologien an, die sich in naheliegender Zukunft immer mehr im Handel durchsetzen werden.



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen in den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup



