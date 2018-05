Die Commerzbank hat ihre Kaufempfehlung für die Aktien des heimischen Stromkonzerns Verbund gestrichen. Statt wie bisher mit "Buy" lautet das Anlagevotum nun auf "Hold". Gleichzeitig wurde das Kursziel von 24,20 Euro auf 29,20 Euro erhöht. An der Wiener Börse wurde die Aktie am Freitag im Frühhandel bei 27,78 Euro gehandelt.

Die Geschäftszahlen zum ersten Quartal hätten positiv überrascht, schreibt Analystin Tanja Markloff in der am Donnerstag veröffentlichten Studie. Daher habe sie ihre Gewinn- und Dividendenschätzungen angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr wurde dabei der höher als erwartet ausgefallene Stromabsatz im ersten Quartal berücksichtigt. In den Folgejahren 2019 und 2020 dürfte sich der positive Trend beim Großhandelsstrompreis spürbar machen, der sich mit Verzögerung niederschlage, weil der Verbund teilweise Verträge für den Stromabsatz für drei Jahre im Voraus hat, heißt es in der Analyse weiter.

Die Kaufempfehlung wird dennoch gestrichen, weil des zum neuen Kursziel kaum mehr Aufwärtspotenzial gebe, begründet die Analystin. Zudem sei die Verbund-Aktie seit Mitte 2017 um rund 70 Prozent gestiegen und werde mittlerweile mit einem Aufschlag von über 20 Prozent gegenüber dem Branchenschnitt gehandelt.

Die Prognosen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 0,97 Euro (2018), bei 1,28 Euro (2019) und bei 1,42 Euro (2020). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,42 Euro (2018), 0,52 Euro (2019) und 0,60 Euro (2020).

