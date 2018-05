Bad Marienberg - Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ("GCP", die "Gesellschaft") ist mit einem Anstieg des FFO I um 14% auf 49 Mio. EUR (0,30 EUR je Aktie) erfolgreich in das Jahr gestartet, was einem annualisierten FFO I von 198 Mio. EUR (1,20 EUR je Aktie) entspricht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...