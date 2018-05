Die Commerzbank hat Wirecard mit einem neu errechneten Kursziel von 160 Euro auf "Buy" belassen. Durch die Partnerschaften mit Credit Agricole (CAPS)/Mizuho ändere sich das Gesamtbild für den Zahlungsabwickler, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allein diese Kooperationen hätten an ihren für 2019 bis 2025 erhöhten Schätzungen einen Anteil von bis zu 70 Prozent./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-05-18/09:41

ISIN: DE0007472060