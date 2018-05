Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Analyst Michael Huttner sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Versicherern Generali, Allianz und Munich Re höhere Risikoaufschläge bei italienischen Staatsanleihen nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Dabei die sehr starken Solvenzquoten der drei Konzerne. Jedwede Schwäche in den Aktienkursen aus diesem Grund sei daher eine Kaufgelegenheit./ck/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

