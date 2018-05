Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta020/18.05.2018/09:20) - In der Abendauktion des Wiener Auktionshauses Dorotheum vom 16. Mai erzielte ein von der Weng Fine Art AG eingeliefertes Gemälde des amerikanischen abstrakten Expressionisten Philipp Guston (1913 - 1980) einen Preis von 470.000 EUR (incl. Gebühren). Vorstand Rüdiger K. Weng hatte diese Arbeit im Februar 2014 für die WFA aus einer amerikanischen Privatsammlung erworben, in der sie sich seit 1958 befand. Der Vater des vormaligen Eigentümers hatte das Gemälde bei dem legendären New Yorker Galeristen Leo Castelli erstanden. Mit diesem Verkauf konnte die Weng Fine Art ihren bisher zweithöchsten Preis für ein Einzelwerk erzielen.



Während sich die Weng Fine Art seit ihrer Gründung 1994 in ihrem Stammgeschäft vornehmlich mit dem Handel in Werken im unteren und mittleren Preisbereich von 2.000 - 50.000 Eur befasst hat, findet jetzt sukzessive eine Transformation hin zu Werken auf dem Niveau von 50.000 - 500.000 Eur statt. Vorstand Rüdiger K. Weng: "Im höherpreisigen Marktsegment und im Sammlungsankauf hat die WFA durch ihre Expertise und vor allem auch durch ihre Kapitalkraft einen größeren Vorsprung vor den Mitbewerbern in Kontinentaleuropa als im unteren und mittleren Teil des Marktes. Vor allem sind im Handel mit höherwertigen Kunstobjekten Kosten und Aufwand im Verhältnis zum Umsatz entscheidend niedriger".



ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit juristischem Sitz in Krefeld, der Betriebsstätte in Monheim a.Rh. sowie der Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint dabei langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Die Weng Fine Art AG gehört heute zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Jeff Koons, Gerhard Richter, Robert Longo, Damien Hirst und Pablo Picasso. Im Stammgeschäft werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Hinzu kommt seit 2015 die in der Schweizer Tochter WFA Online angesiedelte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com), über die weltweit graphische und skulpturale Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler angeboten werden.



