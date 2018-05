Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SMA Solar -1,14% auf 60,95, davor 8 Tage im Plus (16,98% Zuwachs von 52,7 auf 61,65), Rocket Internet 0% auf 24,72, davor 6 Tage im Plus (5,19% Zuwachs von 23,5 auf 24,72), RIB Software +2,8% auf 22,02, davor 6 Tage im Minus (-5,72% Verlust von 22,72 auf 21,42), Walt Disney -0,67% auf 104,34, davor 5 Tage im Plus (5,07% Zuwachs von 99,97 auf 105,04), Thomas Cook Group -4,79% auf 139,1, davor 5 Tage im Plus (9,85% Zuwachs von 133 auf 146,1), Oberbank AG Stamm 0% auf 87,6, davor 5 Tage im Plus (1,39% Zuwachs von 86,4 auf 87,6), Fraport +1,22% auf 82,92, davor 5 Tage im Minus (-2,13% Verlust von 83,7 auf 81,92), BT Group +0,81% auf 204,65, davor 5 Tage im Minus (-14,92% Verlust von 238,6 auf 203), Wal-Mart-1,9% auf 84,49, davor 4 Tage im Plus (4,16% Zuwachs...

