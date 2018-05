Die Commerzbank hat Metro AG nach Investorenveranstaltungen mit Konzernchef Olaf Koch auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Koch habe die Probleme des Lebensmittelhändlers in glaubhafter Manier angesprochen, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun müsse der MDax-Konzern aber mehrere Quartale solide Gewinne ausweisen, um die Glaubwürdigkeitsprobleme wieder aus dem Weg zu räumen. Dies könne dauern, vor allem weil die Resultate von Cash & Carry in Russland erneut die Gewinnentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr belasten könnten./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-05-18/09:57

ISIN: DE000BFB0019