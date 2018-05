Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) hat am Dienstagabend das Formular 13-F zum ersten Quartal eingereicht, das Einzelheiten über das Aktienportfolio des Unternehmens zum 31. März 2018 enthält. Während wir bereits von den beiden wichtigsten Aktiengeschäften von Berkshire wussten, gab es einige weitere Überraschungen für die Investoren. Aktien, die Berkshire Hathaway gekauft hat Unternehmen (WKN) Aktienbesitz 31.12.2017 Aktienbesitz 31.03.2018 Differenz Differenz in % Apple (WKN:865985) 165.333.962 239.567.633 74.233.671 44,9 % Teva Pharmaceuticals (WKN:883035) 18.875.721 40.539.710 21.663.989 115 % Monsanto (WKN:578919) 11.708.747 18.970.134 7.261.387 62 % U. S. Bancorp (WKN:917523) 87.058.877 90.847.721 3.788.844 4,4 % Bank of New York Mellon (WKN:A0MVKA) 60.818.783 62.191.448 1.372.665 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...