Bonn - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern per Saldo weiter an, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich nachgegeben hatten, so die Analysten von Postbank Research.Treibende Kraft sei die Fortsetzung des Renditeanstiegs in den USA gewesen, der wiederum von den starken US-Konjunkturdaten unterfüttert worden sei. Im Vergleich zum Mittwoch seien die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen um jeweils 2 Basispunkte auf 0,64% bzw. -0,01% gestiegen, während die 2-jährige Bundrendite bei -0,56% verharrt habe. 10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 3,11% zwar nur um 1 Basispunkt höher als am Vortag rentiert. Gleichwohl sei damit der höchste Stand seit knapp 7 Jahren erreicht worden.

