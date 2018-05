Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im April die Verluste aus den Vormonaten wettgemacht und Gewinne erzielt, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 1,7 Prozent gestiegen. Vor allem die moderateren Töne im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die starke US-Berichtssaison hätten die Notierungen gestützt.

Den vollständigen Artikel lesen ...