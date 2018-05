Dieser Fonds findet die "Hidden Champions"

Der Begriff "Hidden Champions" beschreibt eine Investmentidee, die auf die verborgenen Marktführer einer Branche setzt - in der Regel wird in kleine und mittelständische Unternehmen (Small- und Mid-Caps) investiert. Und nun gibt es den passenden Fonds dazu.

Marktführer dank Forschung

Hidden Champions sind, wie der Name schon sagt, äußerst erfolgreich, nur eben kaum bekannt. Kennzeichen für die heimlichen Stars sind vergleichsweise hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Unternehmen investieren diese Marktführer im Schnitt etwa doppelt so viel in den Bereich Forschung und Entwicklung. Genau diese Investitionen in die Produktentwicklung machen die Unternehmen so innovativ - je 1.000 Mitarbeiter besitzen sie etwa fünfmal so viele Patente wie große Unternehmen.

Der Sustainable Hidden Champion von avesco (WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5) kombiniert gleich zwei spannende Werttreiber: Versteckte Weltmarktführer und Nachhaltigkeit. Es gibt in der DACH-Region, auf die sich der Aktienfonds konzentriert, rund 180 börsennotierte Hidden Champions, die dabei grob das Investmentuniversum darstellen.

