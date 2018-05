Unterföhring (ots) - Mit Haute Couture ins GNTM-Finale - Pia (22, München), Toni (18, Stuttgart), Julianna (20, Klein-Winternheim) und Christina (21, Dudenhofen) verzauberten am Donnerstag in Jean Paul Gaultier-Robe grandiose 17,1 Prozent der der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Die Topmodel-Anwärterinnen überzeugen Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky und stehen am 24. Mai im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Dank der herausragenden Prime Time ist ProSieben mit 11,8 Prozent Marktanteil klarer Marktführer am Donnerstag.



Das Halbfinal-Special von red. punktet im Anschluss mit guten 12,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



