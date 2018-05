Walmart (WKN:860853) hat zugestimmt, eine 77-prozentige Beteiligung an Indiens führendem E-Commerce-Unternehmen, Flipkart, für 16 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Walmart kauft die Aktien von bestehenden Investoren, aber mehrere wichtige Unternehmen, darunter Tencent (WKN:A1138D) und Microsoft, behalten ihre Anteile. Amazon (WKN:906866) - die Nr. 2 im E-Commerce in Indien - war angeblich auch daran interessiert, eine Mehrheitsbeteiligung an Flipkart zu kaufen, aber das indische Unternehmen befürchtete, dass die Regulierungsbehörden ein solches Geschäft nicht genehmigen würden. Walmart hat im Vergleich dazu mit nur 21 Geschäften eine extrem geringe Präsenz in Indien. Die Übernahme von Flipkart durch Walmart ist die jüngste und größte in ...

