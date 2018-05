Düsseldorf - In den vergangenen Monaten sind die Renditen von US-Staatsanleihen zum Teil spürbar angestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor allem am kurzen Ende der Kurve hätten sich Spekulationen auf einen beschleunigten Zinserhöhungszyklus der FED und eine Verknappung der USD-Liquidität durch die Reduzierung von Reinvestitionen fälliger Anleihen durch die US-Notenbank in deutlich erhöhten Renditeniveaus bemerkbar gemacht. Aber auch bei 10-jährigen Anleihen seien gestern mit gut 3,10% so hohe Renditeniveaus ausgewiesen worden wie zuletzt im Sommer 2011.

