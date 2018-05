Hannover - Ein Auf und Ab umschreibt das Bild am deutschen Anleihenmarkt am besten, so die Analysten der Nord LB.Der Handel am Vormittag sei zwar sehr ruhig geblieben, ab Mittag seien allerdings vermehrt Marktteilnehmer auf das Parkett getreten, die für steigende Kurse gesorgt hätten. Jedoch seien die Vorzeichen im weiteren Verlauf wieder ins Minus gedreht, sodass deutsche Bundesanleihen letztlich unter Druck aus dem Handelstag gegangen seien. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 158,18 auf 157,87 Punkte gesunken. Die vorherrschenden Themen seien wiederholt Italien und die steigenden Kapitalmarktrenditen in den USA gewesen.

