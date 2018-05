Zu den Zahlen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von minus 19 Mio. auf plus 38 Mio. Euro. Dies war deutlich mehr als von Experten erwartet wurde. Zum Ergebnis trug auch die Beteiligung am französischen Partner Fnac Darty bei. Bei der Metrobeteiligung musste die Tochtergesellschaft jedoch einen deutlichen Verlust hinnehmen - der Ausfall beläuft sich auf 55 (Vorjahr: Minus 14) Mio. Euro. Die Metro-Aktie hatte nämlich deutlich an Wert verloren. Der Umsatz ging leicht um 0,2 Prozent auf gut 5,2 Mrd. Euro zurück. Ihre Jahresprognose bekräftigte die Holding aber.

Kursverlauf: Noch zu Jahresanfang notierte das Wertpapier von Ceconomy auf dem höchsten Stand seit einem halben Jahr bei 13,40 Euro. Aber wenig später kam es zu einem deutlichen Rückfall der Kursnotierungen und setzte einen Abwärtstrend in Richtung der markanten Horizontalunterstützung von 8,86 Euro in Bewegung. Am Mittwoch markierte das Wertpapier schließlich seinen bisherigen Tiefpunkt, konnte aber dank des ...

