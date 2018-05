Zürich (ots) - Die Sieger des Start-up-Wettbewerbs "Be an

stehen fest. Beim grossen Finale in Berlin präsentierten neun Teams

verschiedener Hochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und

Rumänien ihre Ideen zum Thema Digitalisierung unter dem Motto "Go

Digital".



Das Team "Skinow" der Hochschule St. Gallen aus der Schweiz

belegte den 3. Platz. Judith Noerpel-Schneider und Reto Trachsel von

Skinow konnten feststellen, dass die Preisgestaltung von Skipässen

von externen Faktoren, wie den Wetter- und Schneeverhältnissen, dem

Wochentag oder der Saisonalität abhängig ist und Preise für Kunden

folglich flexibler gestaltet werden könnten. Das Team hat für Kunden

der Bergbahnbranche einen einzigartigen Service entwickeln können, in

dem Kunden ein persönliches Preisgebot für Tageskarten bei

Partnerskigebieten abgeben können. Die Preisgebote werden dabei nach

Weiterleitung an die Bergbahn geprüft und akzeptiert oder abgelehnt.

Vor dem Buchungsabschluss muss dann nur noch das Trägermedium -

SwissPass, SKIDATA oder Ticket per E-Mail - ausgewählt werden. Judith

Noerpel-Schneider, die für das Online Marketing sowie den Bereich

Sales und Acquisitions zuständig ist, freute sich über den Erfolg im

Finale: "Das Event hat spannende Start-Ups und junge Menschen aus

verschiedenen Ländern zusammengebracht. Die Pitches und der

gegenseitige Austausch waren inspirierend und wir nehmen tolle

Erinnerungen daran mit. Wir sind stolz darauf unter 58 Start-Ups auf

den Siegerpodest klettern zu können und blicken den nächsten

Schritten mit Skinow entgegen."



Den 1. Preis gewann das Team "ClarK", das sich nun über 10.000

Euro Siegesprämie sowie über die einjährige Betreuung durch

BearingPoint freuen kann. Die Studenten der rumänischen Universität

Academia de Studii Economice din Bucuresti haben AR Smart Glasses für

den Einsatz in der Automobil-, Logistik- und der Energieindustrie

entwickelt. Die AR-Brille (Augmented Reality) soll dabei auf

Grundlage von einer 3D ToF-Kamera (time of flight) und Umweltsensoren

die Produktionsprozesse optimieren sollen. Mitarbeiter der

Produktionsindustrie sind auf effiziente und sichere Arbeitsschritte

angewiesen. Mit dem Einsatz von AR Brillen werden Fehler und

technische Unstimmigkeiten in Prozessen schneller identifiziert und

digital gelöst. Durch Open API lässt sich das Produkt zudem einfach

in Drittanbieter-Anwendungen integrieren. Mit der Unterstützung von

BearingPoint möchte das rumänische Team seine Prototypen für den

künftigen Einsatz in der Industrie 4.0 weiter ausbauen und

notwendiges Kapital für die Weiterentwicklung beschaffen. Vlad

Macelaru und Costin Costea, die als Vertreter für "ClarK" die Idee

präsentiert und die Jury überzeugt haben, freuten sich entsprechend

über ihren Sieg in Berlin: "Die Chance, an Be an Innovator in Berlin

teilzunehmen, hat uns enorm motiviert, unseren Prototypen zu

optimieren und an unserem Pitch weiterzuarbeiten. Beim Finale waren

alle Teams sehr gut vorbereitet, so dass wir für digitale Themen und

Strategien unterschiedliche Blickwinkel einnehmen konnten. Wir fühlen

uns geehrt und freuen uns, als Sieger nach Hause zu fahren. Das

bestätigt uns als Team, dass wir mit unserer innovativen Idee auf dem

richtigen Weg sind."



Den 2. Platz hat das deutsche Team "PAVE" von der Technischen

Universität München belegt. Sie haben Ineffizienzen im Baugewerbe

identifiziert und darauf aufbauend eine zeitgemässe digitale

Strategie zur Prozessoptimierung entwickelt. Analoge Baupläne und

Unterlagen, sowie veraltete Kommunikationsprozesse führen zu einem

unkoordinierten Arbeitsumfeld, das sich aufgrund gestiegener

Anforderungen durch Digitalisierung und neuer rechtlicher

Normierungen, wie dem Einsatz von BIMs (Building Information Model)

nachteilig auf die Bauindustrie auswirkt. Der zusätzliche Anspruch

der Kostenminimierung ist ein weiterer Faktor, der im Rahmen der

gegenwärtigen Strukturen nicht adäquat berücksichtigt werden kann.

Das B2B SaaS Tool von PAVE liefert die passende Strategie für

digitales Construction Management und AI-basierte Ressourcenplanung.

So können unter anderem Konstruktionspläne und Berichte digital und

automatisiert erstellt und verwaltet werden. Darüber hinaus erlaubt

das Tool eine zentralisierte Kommunikation zwischen den

Koordinationspartnern und macht umständlichen E-Mail-Verkehr

überflüssig.



Ende 2018 möchte das Team insbesondere die AI-Funktionalitäten

weiterausbauen und optimieren, um weitere Kunden zu akquirieren und

2019 die eigene Präsenz auf dem deutschen Markt zu erhöhen.



Iris Grewe, Mitglied des globalen Management-Komitees bei

BearingPoint und Vorsitzende der Jury, kommentierte den Wettbewerb

abschliessend: "Dieses Jahr haben knapp 60 Teams aus vier Ländern am

Wettbewerb teilgenommen, von denen neun Teilnehmer ihre Ideen und

Business Cases im Finale vorgestellt haben. Die Mehrheit der

präsentierten Geschäftsideen kombinierte technische Innovationen mit

einem gesellschaftlichen Anspruch. Für uns als BearingPoint ist es

daher eine Freude und willkommene Verantwortung, die besten Ideen

gemeinsam mit den Studierenden zur Marktreife zu bringen.



Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie hier:

Webseite: www.bearingpoint.com/beaninnovator



