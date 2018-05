Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Die Perspektiven für das Privatkunden-Geschäft in Deutschland sowie für die Vermögensverwaltung verbesserten sich, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen und schweizerischen Bank mit Blick auf die zweite Jahreshälfte. Im Privatkunden-Geschäft erscheine die Commerzbank als am besten aufgestellt. In diesem Bereich könnten Banken die Profitabilität im Zuge der wachsenden Nachfrage der Kunden nach digitalen Produkten steigern./mis/jha/ Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-05-18/11:18

ISIN: DE000CBK1001