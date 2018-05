Unterföhring (ots) -



Morgen beginnen die Pfingstferien in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Scharen von Italien-Urlaubern machen sich wieder auf den Weg in Richtung Adria, Riviera und andere beliebte Reiseziele in Bella Italia. Wer allerdings nicht aufpasst, den erwartet in den Touristen-Hochburgen jenseits der Alpen Verdruss statt Dolce Vita: exorbitant überteuerte Tickets für die Besichtigung des Doms von Florenz, gefälschte Eintritts-Karten für die legendäre Arena di Verona und hochpreisiger, aber qualitativ minderwertiger Balsamico-Essig sind nur die Spitze des Nepp-Eisbergs. kabel eins-Experte Peter Giesel nimmt für "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" die dreistesten Maschen unter die Lupe und gibt Tipps, wie man sich als Urlauber davor schützen kann.



"Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" - ab 22. Mai 2018 immer dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.



