Original-Research: Pharming - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming

Unternehmen: Pharming

ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Q1 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.05.2018

Kursziel: EUR2,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV

(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,00.

Zusammenfassung:

Der Q1-Umsatz von EUR29,5 Mio. (FBe: EUR32,0 Mio.; Q1/17: EUR15,5 Mio.) und das

Q1-EBIT von EUR8,2 Mio. (FBe: EUR10,2 Mio.; Q1/17: EUR3,9 Mio.) lagen 7,9% bzw.

19,5% unter unseren Prognosen. Die Unterschreitung unserer Projektionen

beruhte hauptsächlich auf den zeitlichen Schwankungen der

Produktlieferungen in Europa und der Stärke des Euros, die die Bruttomarge

der Gruppe belastete. In Q1/18 stieg der US-Umsatz in US-Dollar um 1,5%

gegenüber Q4/17. Dies ist eine gute Leistung, da die Knappheit an

Prophylaxeprodukten der Konkurrenten bis Anfang des Jahres nachgelassen

hat. Obwohl das Q1/18 schwächer ausfiel als erwartet, deuten die

zugrundeliegende Stärke des Pharming-US-Geschäfts, die jüngste Aufwertung

des US-Dollars und die Normalisierung der Verkäufe in Europa darauf hin,

dass der im ersten Quartal verlorene Boden während der verbleibenden Monate

des Jahres wieder gut gemacht werden kann. Wir lassen unsere Prognosen

unverändert und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Das Kursziel ist nach

wie vor EUR2,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming

Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 2.00 price target.

Abstract:

Q1/18 sales and EBIT of EUR29.5m (FBe: EUR32.0m; Q1/17: EUR15.5m) and EUR8.2m (FBe:

EUR10.2m; Q1/17: EUR3.9m) were respectively 7.9% and 19.5% below our forecasts.

The shortfall versus our projections was mainly due to the vagaries of

timing of product shipments in Europe and the strength of the Euro which

depressed the group's gross margin. U.S. sales rose 1.5% in US dollar terms

in Q1/18 relative to Q4/17. This is a good performance given the easing of

the shortage of competitors' prophylaxis products by the beginning of the

year. Although Q1/18 was weaker than we expected, the underlying strength

of Pharming's U.S. business, the recent appreciation of the U.S. Dollar and

the normalisation of sales in Europe suggest there is scope to make up

ground lost during the first quarter during the remainder of the year. We

are leaving our forecasts unchanged and maintain our Buy recommendation and

price target of EUR2.00.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16503.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

