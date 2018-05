Zukunftstechnologien wie immer kleinere und schnellere Halbleiter beflügeln die Geschäfte des Optikkonzerns Carl Zeiss. Der Umsatz in diesem Bereich sei im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 (bis zum 31. März) um 35 Prozent gestiegen.

Treiber ist hier vor allem die Zukunftstechnologie EUV-Lithographie, wie der Konzern am Freitag an seinem Hauptsitz in Oberkochen (Ostalbkreis) bekanntgab. Die Technik ermöglicht die Herstellung immer kleinerer, effizienterer und schnellerer elektronischer Schaltkreise, die für die Digitalisierung unerlässlich sind. Mit Hilfe der extrem kurzwelligen ultravioletten Strahlung (EUV) kann die Dichte, mit der elektronische Bauelemente auf einen Computerchip gepackt werden können, immer weiter erhöht werden.

Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 (bis zum 31. März) um 9 Prozent auf fast 2,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag im Berichtszeitraum mit 380 Millionen Euro geringfügig unter dem Vorjahresniveau (384 Mio). Dieses Ergebnis sei trotz erheblicher negativer Währungseffekte erreicht worden, hieß es.

Starke Wachstumsimpulse kämen weiterhin besonders aus Asien, erklärte Konzernchef Michael Kaschke. Nachdem im Vorjahr beim Umsatz erstmals die Fünf-Milliarden-Marke überschritten wurde, könne 2017/18 "zum neunten Rekordjahr in Folge" werden.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 8 Prozent, allein in Deutschland entstanden fast 800 neue Stellen. Weltweit beschäftigt Zeiss nun rund 28 300 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaft rund 90 Prozent seines Umsatzes außerhalb Deutschlands./bur/DP/fba

AXC0146 2018-05-18/11:56