Am 23. Mai 2018 haben im Marinefliegerstützpunkt in Nordholz von 9 bis 14 Uhr nicht nur Soldaten uneingeschränkten Zugang. Dann können nämlich Schülerinnen und Schüler das facettenreiche Aufgabengebiet der Marineflieger kennenlernen und hautnah miterleben: "Was für Hubschrauber haben die Marineflieger? Wie schnell ist ein Seefernaufklärer? Und welche Berufe gibt es neben dem Piloten eigentlich noch?"



Mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler aus 23 Schulen haben sich in diesem Jahr angemeldet. Von Hubschraubern und Seefernaufklärern über Sanitätspersonal bis hin zu Fahrzeugen: Hier hat man die Möglichkeit, alles zu bestaunen und selbst im Cockpit Platz zu nehmen. Auch Soldaten von Herr, Luftwaffe und Streitkräftebasis stehen den interessierten Schülern für Fragen zur Verfügung.



Auch in diesem Jahr wird der Informationstag um andere Arbeitgeber in Uniform erweitert: So können die Schüler auch in die Bereiche von Feuerwehr, Polizei, Zoll, Technischem Hilfswerk, Seenotrettern und des Deutschen Roten Kreuzes hineinschnuppern.



Mittwoch, den 23. Mai 2018. Eintreffen bis spätestens 09.00 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinefliegerstützpunkt Nordholz, Peter-Strasser-Platz 1, 27639 Wurster Nordseeküste (Adresse für Ihr Navigationsgerät).



Programm:



09.00 Eintreffen Medienvertreter sowie Schüler(innen), 09.30 Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung durch den Kommandeur Marinefliegerkommando, Kapitän zur See Potthoff, Beginn Static Display, ca. 14.00 Ende der Veranstaltung.



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 22.05.2018, 15.00 Uhr beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail oder Fax zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



