Die Outperformance, der im April hier vorgestellten Sektoren hält weiterhin an. Seit Anfang des Jahres konnten die aufgezeigten Länder, Sektoren und Rohstoff Indizes den S&P 500 zwischen 200 und fast 900 Basispunkten outperformen. Der Blick abseits der breiten Märkte wie dem S&P 500 scheint sich zur Zeit zu lohnen. Doch schauen wir uns die Entwicklung nochmal genauer an. SPDR S&P 500 ETF vs. iShares ...

