Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für National Grid nach Jahreszahlen von 850 auf 921 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben, begründete Analyst Bartlomiej Kubicki das neue Kurziel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erhöhte er seine Schätzungen für das US-Geschäft des Versorgers und berücksichtigt den Verkauf einer Beteiligung in Großbritannien./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-05-18/12:02

ISIN: GB00BDR05C01