Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Ausgabe einer Wandelanleihe DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Ausgabe einer Wandelanleihe 18.05.2018 / 12:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - CytoTools AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Ausgabe einer Wandelanleihe - Darmstadt, den 18. Mai 2018 - Der Vorstand der CytoTools AG (WKN: A0KFRJ; ISIN: DE000A0KFRJ1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelanleihe auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. August 2017 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.500.000,00 beschlossen. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 25 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00. Der Wandlungspreis beträgt im Fall der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts 95,00 % des arithmetischen Mittelwertes des bei Bloomberg notierten volumengewichteten Tagesdurchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen, der mit demjenigen Handelstag endet, der dem Tag der Einreichung der Ausübungserklärung vorausgeht. Den Aktionären der CytoTools AG wird das Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt, welches sie im Bezugszeitraum vom 24. Mai bis 6. Juni 2018 (24:00 Uhr) ausüben können. Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 8. Juni 2018, die Rückzahlung erfolgt am 8. März 2019. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (57%) und CytoPharma GmbH (47%). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de 18.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687547 18.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0KFRJ1

AXC0159 2018-05-18/12:39