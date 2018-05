Frankfurt - Die US-Zinsstrukturkurve, hier die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen US-Treasuries und ihren 2-jährigen Pendants, hat sich seit dem Jahreswechsel 2013/14 im Trend abgeflacht, so Ralf Umlauf von der Helaba.Inzwischen pendle der Spread bei 50 Basispunkten, nachdem der Wert Ende 2013 bei 264 Basispunkten gelegen habe. Hintergrund dieser Entwicklung sei die robuste konjunkturelle Situation und der von der FED eingeschlagene Kurs von Zinserhöhungen. Diese dürften sich nach Einschätzung der Analysten der Helaba in diesem und im nächsten Jahr fortsetzen. Die Zinserwartungen würden insbesondere seit dem Herbst 2017 deutlich steigen und für kontinuierliche Renditeanstiege bei den Kurzläufern sorgen. Seit dem vergangenen September sei ein Renditeanstieg von 130 Basispunkten zu konstatieren. Auch die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen steige - allerdings weniger stark - und so habe sich die Zinskurve in den letzten Wochen und Monaten sukzessive abgeflacht.

