Frankfurt - Als Auslöser und Verstärker eines Aktienmarkteinbruchs machte ein "Short Squeeze" am Volatilitätsmarkt im Februar Schlagzeilen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews" im Kommentar zum RP Gamma (ISIN DE000A1JSUA7/ WKN A1JSUA).

Den vollständigen Artikel lesen ...