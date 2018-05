Im Februar sind wir in die Aktie von Nanogate zurückgekehrt. Und zumindest operativ wurden wir bisher nicht enttäuscht. Nach der Expansion in die USA mit der Mehrheitsübernahme der heutigen Nanogate Jay Systems präsentierten die Saarländer entsprechend gute Zahlen, die besten der Firmengeschichte. So legte der Umsatz um satte 65 Prozent auf 186,2 Mio. Euro zu. In diesem Geschäftsjahr will der Spezialist für High Tech-Oberflächen die Marke von 220 Mio. Euro knacken. Das rasante Wachstum geht einher mit verbesserten Ergebniskennzahlen. So betrug die EBITDA-Marge 11,6 Prozent, das EBITDA legte um rund 74 Prozent auf 21,5 Mio. Euro zu. Hier will man sich im laufenden Jahr auf 24 Mio. Euro verbessern. ...

