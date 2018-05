Liebe Trader

Noch vor wenigen Tagen drohte das Wertpapier von Ceconomy unter ihre letzten größeren Tiefs wegzurutschen, erlebte am Donnerstag dank guter Zahlen aber ein wahres Revival. Nun springen immer mehr Investoren auf und drücken die Aktie weiter gen Norden hoch. Noch zu Jahresanfang notierte das Wertpapier von Ceconomy auf dem höchsten Stand seit einem halben Jahr bei 13,40 Euro. Aber wenig später kam es zu einem deutlichen Rückfall der Kursnotierungen und setzte einen Abwärtstrend in Richtung der markanten Horizontalunterstützung von 8,86 Euro in Bewegung. Am Mittwoch markierte das Wertpapier schließlich seinen bisherigen Tiefpunkt, konnte aber dank des guten Zahlenwerks zur Oberseite anspringen und attackiert im heutigen Verlauf erneut die 50-Tage-Durchschnittslinie um 9,58 Euro. Daraus könnte ein frisches Kaufsignal hervorgehen, sofern die Bullen jetzt nicht mehr nachlassen.

Long-Chance:

Ein positiver Auftakt für die Ceconomy-Aktie wurde zwar gemacht, ein Kaufsignal kann jedoch erst oberhalb der gestrigen Tageshöchststände von mindestens 9,69 Euro aktiviert werden. In diesem Fall könnte das Wertpapier weiter zu den Aprilhochs von 9,79 Euro zulegen, darüber an die runde Marke von 10,00 Euro. Übergeordneter Zielbereich bildet das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 10,59 Euro und kann über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Eine Verlustbegrenzung darf natürlich nicht fehlen und sollte sich noch im Bereich von 9,30 Euro aufhalten. Taucht die Ceconomy-Aktie unerwartet darunter hat, so müssen erneut Abgaben auf die aktuellen Wochentiefs von 8,86 Euro einkalkuliert werden. Ob Marktteilnehmer es an dieser Stelle schaffen eine erneute Trendwende zu vollziehen, bleibt zunächst offen. Möglicherweise könnte das Misstrauen der Investoren derart groß sein, dass ein Durchrutschen auf rund 8,00 Euro gar nicht mal so abwegig erscheint.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 9,72 Euro

Kursziel: 9,79 / 10,54 Euro

Stop: < 9,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,42 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Ceconomy AG St.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9,72 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.