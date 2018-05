Hamburg - Wenig Bewegung sowohl beim iBoxx als auch bei den CDS-Indices iTraxx und CDX, in der letzten Woche liefen die Spreads in erster Linie seitwärts, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Ein positives Signal habe dabei in der letzten Wochen die Bank Lending Survey der FED gegeben ("Senior Loan Officer Opinion Survey"). Die Kreditvergabebedingungen für Unternehmen seien seitens der Banken per Saldo gegenüber dem letzten Quartal leicht gelockert worden - zumindest für größere Unternehmen. Bei Krediten an Firmen mit einem Umsatz unter 50 Mio. US-Dollar seien die Kreditvergabebedingungen leicht verschärft worden. Die Kreditnachfrage dagegen sei für beide Unternehmensgruppen leicht zurückgegangen.

