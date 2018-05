Die Öl- und Heizölpreise steigen auch am letzten Tag der Börsenwoche weiter an. Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen im Vergleich zu Donnerstag mit vergleichsweise moderaten mit Aufschlägen von bis zu 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl rechnen. Auf Wochenbasis fällt die Bilanz mit einem Plus von durchschnittlich drei Cent bzw. Rappen je Liter deutlich unangenehmer aus. ...

