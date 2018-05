wenn auch richtig. Gestern mit + 9 % etwas zu flott, aber bei immerhin 13,8 Mio. € Umsatz und Vorbild für alle anderen, insbesondere VESTAS WIND (als Größter) und auch SIEMENS GAMESA, wo es im Trend um die gleichen Sachverhalte geht, aber mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. NORDEX ist der bekannteste Name in Deutschland dafür und deshalb ist die Aktie ein wunderbares Spielpapier.



